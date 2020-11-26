Городские власти вновь озаботились судьбой «Дружбы»

26 ноября в городском парке культуры и отдыха при участии главы города Сергея Яргунина и главы администрации Валерия Шигашева состоялось совещание по вопросу дальнейшего использования здания бывшего кинотеатра «Дружба». В частности, нынешний директор парка Любовь Дмитриева считает возможным восстановить объект с последующим размещением в нем администрации парка и каких-либо культурно-досуговых учреждений.

Напомним, кинотеатр «Дружба» впервые распахнул свои двери для шумерлинцев 18 января 1959 года и официально, как муниципальное предприятие, просуществовал до момента ликвидации в октябре 2006 года. Хотя еще в 2004 году здание было сдано в аренду предпринимателю, который в 2005-ом открыл там развлекательный центр. Спустя несколько лет центр закрылся, и с тех пор здание стоит заколоченным и разрушается. Попытки продать его (например, в 2016 году оно было внесено в перечень объектов, подлежащих приватизации) или сдать в аренду не увенчались успехом – бизнесменов отпугивал объем восстановительных работ и финансовых вложений, а также ограничения, связанные с тем, что объект расположен в парке, внесенном в реестр особо охраняемых природных территорий местного значения.

При нескольких главах администрации обсуждались идеи по использованию «Дружбы» — открыть там музей, картинную галерею, зал для проведения торжественных мероприятий и т.п. В 2015 году была даже составлена смета на капремонт стоимостью 4,5 млн рублей. Но, увы, ни одна идея так и не воплотилась в жизнь. Возможно, на этот раз дело сдвинется с мертвой точки. По крайней мере, Валерий Шигашев поручил определить профильных отделам администрации, сколько сегодня будет стоить ремонт здания. В первую очередь, говорилось о ремонте кровли и фасадов с сохранением исторического облика. Затем уже будут вестись поиски источников финансирования, в том числе варианты участия в региональных или федеральных программах. Кстати, в 2022 году парк отметит 65-летие со дня открытия. И обновленное здание бывшего кинотеатра с благоустроенной прилегающей территорией стало бы отличным подарком всему городу и горожанам.

Из открытых источников

В решении Шумерлинского городского Совета депутатов трудящихся от 28 февраля 1951 года «О культурно-бытовом обслуживании населения города» записано: «Заслушав доклад председателя исполкома горсовета Савельевой В.А., городской Совет отмечает, что за 1950 г. горисполкомом проделана значительная работа по улучшению культурно-бытового обслуживания населения: «… заложен большой городской парк». В 1950 году посадили центральную липовую аллею, она была проложена по всей длине парка. В 1954 году комсомольцы мебельного, химического заводов и других предприятий и организаций посадили саженцы березы у центрального входа. Территорию парка объявили запретной зоной для вырубки деревьев и озеленена для проведения культурно-массовой работы. Были построены Ленинский уголок, музыкальная раковина на 800 мест, танцевальная и спортивная площадки, парк освещен уличными светильниками. В протоколе заседания исполкома Шумерлинского городского Совета депутатов трудящихся от 22 мая 1957 года записано решение: «Парк культуры и отдыха открыть для постоянной эксплуатации».







Наталья Игнатьева