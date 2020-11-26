В Чувашии рейды выявили 10 нелегальных таксистов

За месяц работы проверяющие задержали десять водителей — нелегалов. У двоих из них изъяли машины и отправили их на штрафстоянку. Об этом рассказали в министерстве транспорта Чувашии, при котором работает межведомственная группа.

В ведомстве добавили, что особое внимание уделяется междугородним таксистам. В последнем случае правонарушений происходит больше.

В рабочую группу входят специалисты Минтранса Чувашии, сотрудники ГИБДД, налоговой службы и Госавтодорнадзора. Она проводит рейды и проверки на постоянной основе.

Еще до недавнего времени водителей-нелегалов привлекали к ответственности только по статье 14.1 Кодекса об административных правонарушениях. Им выписывали штрафы на сумму от 500 до 2 тысяч рублей. Однако это не давало существенных результатов в борьбе с поездками под черным флагом.

«Минтрансом Чувашии создан алгоритм выявления нелегальных перевозчиков и в части обеспечения наказания начали применять еще и статью 27.14 Кодекса административных правонарушений, который допускает арест данного транспортного средства до вынесения решения судом», — рассказал журналистам заместитель министра транспорта Чувашии Юрий Арлашкин.

Источник: чувашинформ.рф

Фото: из открытых источников