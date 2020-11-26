В столице Чувашии планируют ввести единый проездной на два вида транспорта

Предполагается, что единый проездной будет абонементным и действовать в столице Чувашии только на двух видах транспорта – автобусах и троллейбусах. Лимит поездок по нему также будет ограничен. Об этом сообщают в министерстве транспорта Чувашии.
Сейчас представители Единой транспортной карты в рамках действующих тарифов готовят расчеты и предложения по установлению тарифов на абонемент.
При этом стоимость поездок по абонементу должна быть ниже в зависимости от количества приобретаемых наличных и безналичных поездок на транспорте общего пользования.
Напомним, что поручение ввести единый проездной документ дал Главы Чувашии Олег Николаев на заседании Координационного совета по защите прав потребителей.
Источник: чувашинформ.рф
Фото: из открытых источников
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