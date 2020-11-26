В Минздраве Чувашии рассказали, кого госпитализируют с диагнозом COVID-19

Сегодня в министерстве здравоохранения Чувашии рассказали, что на «горячую линию» и через социальные сети к ним постоянно обращаются люди, уточняющие порядок госпитализации при положительном тесте на COVID-19.

В ведомстве пояснили, что госпитализируют пациентов в зависимости от тяжести протекания болезни. И желание во что бы то ни стало попасть в стационар – это скорее психологическая реакция на стрессовую ситуацию, когда приходит положительный результат теста на ковид.

Главный внештатный специалист психиатр-нарколог Минздрава Чувашии Ирина Булыгина считает, что «высокий показатель заболеваемости коронавирусной инфекцией – это показатель высокой концентрации всех медработников, начиная с младшего медперсонала и до сотрудников клинических кафедр медицинского факультета».

В республике госпитализируют больных и с незначительным поражением легких, если эти пациенты имеют тяжелые сопутствующие заболевания. Например, пожилые пациенты, которым после лечения ковид требуется коррекция сопутствующей патологии, бывает, что не одной.

Те, кто переносит коронавирус в легкой форме, лечатся амбулаторно. Для этого разработаны специальные схемы. Медработники держат связь с пациентами дистанционно и выезжаю на дом проверить их состояние.

Для амбулаторных пациентов с COVID-19 работают специальные «горячие линии». В республику поступила и первая партия бесплатных лекарств для тех, кто лечится на дому.

Но, несмотря на широкую информационную кампанию среди населения, есть те, кто не соблюдает санэпид-режим, кто не носит маски.

«Есть и те, кто в период пандемии злоупотребляет спиртными напитками, курит кальян, табак. У таких пациентов коронавирусная инфекция протекает очень тяжело. Более того, состояние пациентов, злоупотребляющих алкоголем и другими психотропными веществами, осложняется психотическими расстройствами, что не позволяет выписывать их после излечения от ковид», – отметила главный внештатный специалист психиатр-нарколог Минздрава Чувашии Ирина Булыгина.

Она подчеркнула, что в республике создана адекватная маршрутизация пациентов с новой коронавирусной инфекцией и своевременно созданы амбулаторные ковид-центры.

Источник: чувашинформ.рф

Фото: canva.com