Чувашия получит более 950 млн рублей на стимулирование жилищного строительства

На эти деньги планируется построить 6 автодорог и 10 объектов инженерной инфраструктуры в семи микрорайонах г. Чебоксары. Более 950 млн рублей выделены Чувашии в рамках федерального проекта «Жилье» на 2021—2023 годы, сообщают в пресс-службе министерства строительства региона.

При том, сумма выделенных на 2021 год средств составила 331,8 млн рублей, что почти в 2,5 раза раза больше по сравнению с 2020 годом.

«На данные средства планируется построить очистные сооружения поверхностного стока, а также начать строительство автодороги в мкр. «Радужный», построить магистральную дорогу в границах микрорайонов № 4 и 5 жилого района «Новый город», а также начать I этап строительства дороги в микрорайоне «Олимп» по ул. З. Яковлевой», — рассказали в республиканском ведомстве.

Уже в январе следующего года планируется провести аукцион на определение подрядчика для того, чтобы скорее приступить к реализации объектов и успеть выполнить их срок.

Источник: чувашинформ.рф

Фото: Минстрой Чувашии