Сотрудники транспортной полиции задержали подозреваемых в кражах грузов

В дежурную часть Казанского ЛУ МВД России на транспорте поступило заявление от руководителя коммерческой организации о хищении груза в пути следования к месту назначения. Был похищен гидравлический аварийно-спасательный инструмент, собственнику причинен материальный ущерб на сумму более 450 тысяч рублей.

Сотрудники отдела по борьбе с преступными посягательствами на грузы Казанского линейного управления в ходе проведения оперативных мероприятий выявили подозреваемого в совершении кражи. На одном из интернет-сервисов для размещения объявлений о товарах оперативники обнаружили сообщение о продаже похищенного инструмента. При проведении проверочной закупки «продавец» – 53-летний житель Чувашской Республики – был задержан.

Установлено, что подозреваемый, являясь работником одного из структурных подразделений транспортного предприятия и имея доступ к грузовым контейнерам, совершил хищение в октябре. Кроме того, установлено, что он на протяжении длительного времени совершал хищения различных товаров с грузовых составов на участке станции Юдино Горьковской железной дороги вместе с двумя своими сообщниками – работниками той же организации.

При проведении обысков по месту жительства подозреваемых изъяты дорогостоящие инструменты, предметы верхней одежды, а также электронная и бытовая техника.

Приволжским следственным управлением на транспорте СК России в отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела по п. «а» ч. 2, п. «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража). В настоящий момент для двоих подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, третий находится под подпиской о невыезде.

Пресс-служба УТ МВД России по ПФО.