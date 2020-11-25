Есть первые претенденты-перевозчики на маршруты «Чебоксары- Новочебоксарск»

Журналистам об этом рассказал заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Юрий Арлашкин. Заявки от перевозчиков на участие в конкурсе на 4 маршрута «Чебоксары — Новочебоксарск» (№№ 101С, 220, 204 и 270) начали принимать 20 ноября, и уже есть первые претенденты.

«На маршрутах 101, 226 и 331, которые также осуществляют перевозки в этом направлении, в будущем планируем перевести на автобусы среднего класса. К этому вопросу мы вернемся в следующем году, после того, как срок их лицензий истечет», – добавил он.

В ведомстве уточнили, что прием документов от участников продлится до 21 декабря. В течение 10 дней после окончания приема заявок будут подведены итоги. Затем победители в срок до 90 дней должны будут выйти на линию. Лицензии на право перевозок выдаются на 5 лет.

Ранее мы сообщали, что Глава Чувашии Олег Николаев поручил навести порядок на маршруте «Чебоксары-Новочебоксарск». Он обратил внимание на жалобы пассажиров на нехватку маршруток в часы пик утром и вечером.

Источник: чувашинформ.рф

Фото: cap.ru