Администрация Главы Чувашии выделила 10 машин для врачей

Такое решение было принято после поручения Главы Чувашии Олега Николаева о помощи центрам сопровождения амбулаторных пациентов.
Три машины из гаража Администрации Главы вместе с водителями прикрепили к Городской клинической больнице, три – ко Второй городской больнице Чебоксар, четыре – к Городской детской клинической больнице столицы Чувашии.
Отметим, что без дополнительного автотранспорта не останутся и медицинские учреждения в других городах и районах республики. В распоряжение врачей поступит 61 автомобиль. Машины выделят муниципальные администрации, а также предприятия.
Наличие дополнительного транспорта поможет врачам оперативнее выезжать на дом к амбулаторным пациентам и осматривать большее количество людей.
Источник: чувашинформ.рф.
Фото: canva.com
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