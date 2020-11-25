Администрация Главы Чувашии выделила 10 машин для врачей

Такое решение было принято после поручения Главы Чувашии Олега Николаева о помощи центрам сопровождения амбулаторных пациентов.

Три машины из гаража Администрации Главы вместе с водителями прикрепили к Городской клинической больнице, три – ко Второй городской больнице Чебоксар, четыре – к Городской детской клинической больнице столицы Чувашии.

Отметим, что без дополнительного автотранспорта не останутся и медицинские учреждения в других городах и районах республики. В распоряжение врачей поступит 61 автомобиль. Машины выделят муниципальные администрации, а также предприятия.

Наличие дополнительного транспорта поможет врачам оперативнее выезжать на дом к амбулаторным пациентам и осматривать большее количество людей.

Источник: чувашинформ.рф.

Фото: canva.com