Телеканал НТВ покажет новые ФАПы Чувашии

23 ноября в Канашском районе работала съемочная группа федерального телеканала НТВ. Журналисты выясняли, как в Чувашии реализуется национальный проект «Здравоохранение», какими темпами строятся новые фельдшерско-акушерские пункты и в чем их преимущество. Например, в Кармамеевском ФАПе они поучаствовали в сеансе телемедицинской связи с Канашской центральной районной больницей.

В этом году Канашском районе открылось 3 новых фельдшерско-акушерских пункта в д. Кармамеи, д. Вурман-Янишево и д. Асхва. Вместе с тремя новыми ФАПами с 2013 года в районе взамен ветхих и аварийных построено 25 модульных фельдшерско-акушерских пункта.

Всего в 2020 году введены в строй 5 ФАПов в Канашском, Яльчикском и Порецком районах. Кроме того, идет строительство трех дополнительных ФАПов в д. Малые Арабузи Батыревского района, д. Янымово Ядринского района и д. Шоркасы Чебоксарского района за счет экономии от проведенных торгов.

Новые фельдшерско-акушерские пункты Канашского района покажут в эфире телеканала НТВ в телепрограмме «Сегодня».

Напомним, в Кармамеевском ФАПе на прошлой неделе побывал с рабочим визитом Глава Чувашии Олег Николаев. Он ознакомился с работой фельдшерско-акушерского пункта и провел совещание по модернизации медучреждений республики.

Источник: чувашинформ.рф

Фото: Минздрав Чувашии