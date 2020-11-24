Старшеклассники Чебоксар и Новочебоксарска, а также студенты почти на 2 недели переходят на дистанционку

Указ об этом подписал Глава Чувашии Олег Николаев. Решение принято оперативными штабом по предупреждению распространения коронавирусной инфекции на основе рекомендаций Роспотребнадзора.

С 24 ноября по 5 декабря 9, 10, 11 классы школ Чебоксар и Новочебоксарска, а также вузы и ссузы республики перейдут на обучение с использованием дистанционных образовательных технологий.

Также указом уменьшается количество участников спортивных соревнований и тренировок с учетом того, что они итак проходят без зрителей. В помещениях для занятий спортом одновременно могут находиться не более 25 человек, на открытом воздухе – не более 50 человек.

Также временно приостанавливается оказание услуг общественного питания на территориях фуд-кортов, за исключением обслуживания на вынос и доставки заказов.

Напомним, что о переводе старшеклассников столицы республики и города-спутника на дистанционное обучение сегодня заявил руководитель региона Олег Николаев. Позже министр образования Алла Салаева пояснила, почему эта мера касается именно 9-11 классов.

Источник: чувашинформ.рф

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