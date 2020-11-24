Руководство города проверило обстановку в поликлинике № 2 (бывшая горбольница) по организации приема пациентов

Вполне понятное недовольство граждан ощущалось в поликлинике №2 Шумерлинского межтерриториального медицинского центра (бывшая городская больница). Скопление пациентов, увеличение количества временных рамок обслуживания в регистратуре и участковыми врачами — загруженность очевидна в период сложной эпидемиологической ситуации, связанной с распространением коронавирусной инфекции. Это отметил главный врач Шумерлинского межтерриториального медицинского центра Сергей Демьянов в ходе рабочей встречи с руководством города – главой администрации Валерием Шигашевым и главой города Сергеем Яргуниным.

Ситуация с загруженностью поликлиники объясняется еще и тем фактом, что проводился ремонт в главном здании ММЦ, поликлинике №1, в связи с чем несколько терапевтических участков были переведены в данное здание.

Сегодня ремонтные работы завершены, участковые врачи возвращаются в «родные пенаты», прием пациентов возобновлен в поликлинике №1 ММЦ. Это снизило напряженность с приемом в поликлинике №2, в чем убедилась рабочая группа, посетив учреждение. А вот что было замечено, так это то, что пациенты сами не соблюдают меры профилактики, несмотря на постоянные рекомендации со стороны медперсонала, – социальная дистанция отсутствует, маски у многих спущены.

На вопрос о более рациональном использовании здания бывшей горбольницы, где сейчас располагается только четыре терапевтических участка, а большая часть здания, отвечающего нормам и требованиям, имеющего соответствующие инженерные коммуникации (в прошлом году капитально отремонтировали кровлю здания, установили современную автоматизированную котельную, подготовили смету на проведение ремонта вентиляции) не задействована, Сергей Демьянов отметил, что начата подготовка проектно-сметной документации на размещение здесь дневного стационара, отделения наркологического и кожвендиспансера.

Источник: сайт администрации г. Шумерли.