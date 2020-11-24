Назначение антибиотиков при лечении COVID-19 на дому может ухудшать состояние больных

Врач-реаниматолог ковидного госпиталя Сергей Царенко в авторской колонке для «КП» поделился болью медиков в эпоху ковида: повсеместным неоправданным назначением антибиотиков

Сергей Васильевич Царенко — заместитель главного врача по анестезиологии и реаниматологии ГКБ № 52 города Москвы. Эта клиника стала одним из ведущих ковидных центров Москвы еще во время весенней вспышки эпидемии. И сейчас в числе лучших российских больниц, где спасают тяжелых пациентов с COVID-19.

— Антибактериальные препараты — одно из ярчайших изобретений человечества и медицины, — говорит Сергей Царенко. — С их появлением радикально изменилось лечение не только инфекционных заболеваний, но и стало возможным развитие хирургии и трансплантологии, онкологии и гематологии. Больные сахарным диабетом выживают, поскольку имеют меньше бактериальных осложнений.

Антибиотики — это мощный щит, который закрывает человечество от болезней, и они — одна из важных причин, почему люди стали жить дольше. Если мы вспомним еще начало прошлого века, то увидим, что люди умирали от банальной крупозной пневмонии. С появлением антибиотиков ситуация радикально изменилась. Однако сейчас, к сожалению, медицина оказалась в очень сложном положении. К большинству антибиотиков, особенно к тем, которые применяются в условиях стационаров, возникла резистентность (возбудители инфекций становятся невосприимчивы к этим лекарствам. — Ред.) Речь идет обо всем мире — повсеместно врачи имеют дело с устойчивой микробной флорой. Одна из важнейших причин этого — применение и назначение антибиотиков тогда, когда к ним нет показаний. Антибиотики нельзя принимать людям на всякий случай — пандемия коронавируса уже нам это доказала!

УДАР ПО БОЛЬНЫМ НА ИВЛ

— Например, в чем основные проблемы с выживанием пациентов, которые находятся на ИВЛ? Метод ИВЛ приводит к тому, что легкие восстанавливаются, но через интубационную или трахеостомическую трубку, к которой подключен аппарат искусственной вентиляции легких, попадают полирезистентные микробы (то есть устойчивые ко многим существующим антибиотикам. — Ред.). И несмотря на все технологическое оснащение наших реанимаций — аппараты ИВЛ, ЭКМО — этого может оказаться недостаточно. Проблему можно предотвратить, прежде всего, не используя антибиотики там, где это не нужно.

Сейчас мы имеем дело с вирусной пандемией. Пока еще не зима, и бактериальных инфекций — пневмококков, гемофильных палочек, легионелл, которые бывают причиной бактериальной пневмонии в зимнее время, сейчас практически нет. Поэтому необоснованный прием антибиотиков пациентами в амбулаторных условиях является абсолютно неэффективным и бессмысленным, поскольку влечет за собой нарастание устойчивости к ним микробной флоры.

ВМЕСТО ПОМОЩИ — ТЯЖЕЛЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ

— Есть четкие правила назначения антибиотиков на основе результатов исследования биоматериала, содержащего бактерию, а также анализов, свидетельствующих о системном воспалительном процессе, — продолжает Сергей Царенко. — К сожалению, консультируя коллег из регионов, приходится сталкиваться с тем, что люди бездумно применяют антибиотики с целью помочь больному. Однако вместо помощи происходит формирование резистентной микробной флоры.

И самое главное, врач теряет время, ожидая эффекта от назначенного препарата! Эффекта не будет, поскольку ковидная инфекция — это болезнь не ослабленного иммунитета, а как раз наоборот, избыточного. Поэтому нужно для купирования воспаления, одним из проявлений которого является высокая температура, назначать не антибиотик. А иммуносупрессивный препарат, который может убрать эту избыточную реакцию иммунитета.

ОПАСНЫЙ ПРОЦЕСС УСКОРИЛСЯ

— В последнее время приобретение резистентности к антибиотикам ускорилось. Потому что бактерии, формируя устойчивость к одному антибиотику, автоматически становятся устойчивыми другим, похожим на него по структуре. Микробы даже умеют передавать друг другу кусочки генетического материала с готовыми генами резистентности. Поэтому наша задача — искать новые пути, модели и идеи для реализации рациональной антибиотикотерапии.

Почему же до сих пор назначают антибиотики при вирусной пневмонии? Это старое заблуждение, основанное вот на чем. Мы думали, что вирус ослабляет иммунитет, на ослабленную иммунную систему легких попадает бактерия. А поскольку с вирусом мы бороться не можем, то нужно защитить легкие от бактерий антибиотиками. Но уже выяснилось, что это не так! (см. выше: на самом деле иммунитет не ослабляется, а чрезвычайно активируется. — Ред.)

ВАЖНО

— Сейчас большие усилия брошены на преодоление ситуации с неоправданным назначением антибиотиков, — отмечает Сергей Царенко. — Созданы специальные государственные структуры, которые будут заниматься проблемой антибиотикорезистентности, что в данных условиях фактически означает — безопасностью нашей страны. Нам нужно предпринять меры, чтобы появились новые антибиотики, чтобы не росла резистентность к имеющимся антибиотикам, чтобы мы наладили учет бактериальных осложнений, которые возникают во внутрибольничных условиях. Нужно категорически запретить продажу антибиотиков без рецепта врача! Проблема должна решаться совместными усилиями. Иначе после эпидемии возникнет ситуация, когда пострадают целые отрасли медицины: хирургия, онкология, гематология, трансплантология, травматология и другие — те, где антибиотики действительно жизненно необходимы.

Первоисточник: Минздрав России