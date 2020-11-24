Мобильная группа проверила объекты потребительского рынка и транспорта в части контроля соблюдения масочного режима

В прошедшие выходные мобильная группа из числа сотрудников администрации города проверила объекты потребительского рынка и транспорта в части контроля соблюдения масочного режима и санитарно-эпидемиологических требований в условиях сохранения рисков распространения COVID-19.

На объектах потребрынка меры по масочному режиму соблюдаются, нарушений не выявлено. Работники торговых предприятий на рабочих местах обеспечены запасом одноразовых масок, дезинфицирующих средств, перчаток. На входных группах размещены объявления о необходимости соблюдения масочного режима.

А вот на автовокзале был составлен один акт фиксации нарушений масочного режима.

НАПОМИНАЕМ, что в соответствии с Указом Главы Чувашской Республики от 20 июня 2020 г. № 166 «О мерах, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Чувашской Республики» установлены требования по ношению масок.

Граждане обязаны использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания при нахождении в общественном транспорте, такси, в местах скопления граждан, при посещении объектов розничной торговли, оказания услуг и выполнения работ.

В свою очередь руководители организаций и индивидуальные предприниматели также в рамках указа №166 обязаны обеспечить под личную ответственность:

соблюдение масочного режима всеми работающими в организациях;

осуществление приема и обслуживания клиентов (посетителей) при условии использования ими средств индивидуальной защиты органов дыхания (повязок, масок, респираторов или иных изделий, их заменяющих).

Ответственность за несоблюдение указа №166 предусмотрена статьей 20.6.1 КоАП РФ и влечет административное наказание в виде предупреждения или наложение административного штрафа:

на граждан – от одной тысячи до тридцати тысяч рублей;

на должностных лиц – от десяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей;

на предпринимателей – от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей;

на юридических лиц – от ста тысяч до трехсот тысяч рублей.

Источник: сайт администрации г. Шумерли.