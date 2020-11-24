Минтранс Чувашии ищет перевозчиков на маршруты «Чебоксары-Новочебоксарск»

Новые перевозчики нужны на регулярные пассажирские перевозки по межмуниципальным маршрутам №101С, №220, №234, №270 в сообщении «Чебоксары-Новочебоксарск». Причем согласно новым требованиям к подвижному составу и классу все автобусы должны быть среднего класса. В следующем году на указанных маршрутах должны курсировать 62 автобуса среднего класса.

Все конкурсы состоятся 21 декабря в 16:00.

«Победители должны будут приступить к оказанию услуг в течение 90 дней с момента утверждения результатов конкурса. Они получат право на оказание перевозок по данным маршрутам на пять лет», — отмечают в пресс-службе Минтранса Чувашии.

Заявки на участие принимают по 21 декабря в министерстве транспорта республики по адресу: 428004, г. Чебоксары, площадь Республики, д. 2, каб. 311.

Также на сайте ведомства опубликованы условия открытого конкурса и стандартный пакет документов.

Напомним, ранее Глава Чувашии Олег Николаев поручил навести порядок на маршруте «Чебоксары-Новочебоксарск», поскольку жители жаловались на недостаточное число автобусов и переполненность транспорта особенно в часы пик утром и вечером.

Источник: чувашинформ.рф.

Фото: из открытых источников