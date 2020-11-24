Для предпринимателей расширяются возможности патентной системы налогообложения

Прежде всего, нововведения предусматривают уточнение и расширение перечня видов предпринимательской деятельности, при осуществлении которых возможно применение патентной системы налогообложения. В список дополнительно включаются 17 видов деятельности – в основном те, в отношении которых ранее применялся единый налог на вмененный доход.

Изменения также предполагают увеличение до 150 квадратных метров площади объектов, используемых в качестве мест стационарной торговой сети и общественного питания. В настоящее время применение патентной системы налогообложения допускается, только если площадь таких объектов не превышает 50 квадратных метров.

Аналогично федеральному решению, в республиканском законопроекте планируется отразить норму о том, что в целях применения патентной системы налогообложения базовая доходность в зависимости от вида деятельности пересчитывается на единицу среднесписочной численности наемных работников либо на 1 единицу автотранспортных средств с учетом коэффициента-дефлятора, установленного приказом Минэкономразвития России от 30 октября 2020 г. № 720.

Напомним, что на федеральном уровне изменения в регулирование патентной системы налогообложения внесены 20 ноября 2020 года.

Что касается Чувашской Республики, то Глава Чувашии Олег Николаев поручил региональному правительству разработать расширение мер налоговой поддержки предпринимателей. В результате принято решение дополнить законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Чувашской Республики», который 17 ноября 2020 года был одобрен в первом чтении Государственным Советом Чувашской Республики.

Источник: чувашинформ.рф

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