В Чувашии готовят единый график ремонта и строительства спортивных объектов

Основой единого графика станут качественные заявки от муниципалитетов на строительство и ремонт спортивных объектов, предусмотренных стратегией развития спортивной отрасли до 2025 года. Причем Минспорт Чувашии в ближайшее время планирует разработать критерии их отбора.

По сообщению пресс-службы ведомства, такое решение принято после анализа расходов капитального характера на спортивную отрасль за последние 3 года. Он показал, что при ежегодно увеличивающихся объемах финансирования физическая культура и спорт занимает среди трех социальных отраслей последнее место, при этом фактическое исполнение практически всегда ниже запланированных объемов.

«В марте текущего года мы столкнулись с тем, что из 17 объектов, включенных в РАИП 2020 года, у 11 объектов отсутствовало положительное заключение госэкспертизы. При таком подходе, при отсутствии даже во 2 квартале заключенных контрактов на строительные работы, объективно, что практически все финансирование в условиях пандемии было заблокировано. В результате 4 объекта по заявкам муниципалитетов даже исключены из РАИП. Это строительство футбольных полей в Комсомольском, Моргаушском районах, строительство стадиона в г. Мариинский Посад, реконструкция стадиона «Энергия» г. Чебоксары, еще 6 объектов, по нашим прогнозам, будут введены в эксплуатацию только в следующем году, из них только один планово», — доложил вчера на еженедельной планерке у Главы Чувашии министр физической культуры и спорта республики Василий Петров.

При рассмотрении заявок на финансирование от муниципалитетов будет учитываться эффективное использование бюджетных средств за предыдущий финансовый год, выполнение основных показателей регионального проекта «Спорт — норма жизни», приоритетное финансирование объектов, включенных в комплексный план социально-экономического развития региона. И уже на основании отобранных заявок министерство планирует сформировать единый график ремонта и строительства спортивных объектов.

Глава Чувашии Олег Николаев поддержал инициативу и поручил спортивному ведомству к 10 декабря разработать и довести до муниципалитетов критерии отбора заявок на строительство и ремонт спортивных объектов.

Источник: чувашинформ.рф

Фото: Минспорт Чувашии