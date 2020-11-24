Акция «Рожденный в вышивке» станет ежегодной

Инициированную Главой Чувашии акцию«Рожденный в вышивке» поддержали главные врачи перинатальных центров республики. Сегодня в Музее чувашской вышивки им передали распашонки для новорожденных с вышитыми элементами чувашского орнамента.

«В этом году мы впервые отпразднуем День чувашской вышивки. Вышивка, национальный орнамент и узоры – это своего рода генетический код нашей нации, наши традиции, уходящие вглубь веков. Поэтому мы решили накануне праздника передать главным врачам роддомов республики распашонки с чувашской вышивкой, чтобы эти подарки получили малыши, которые родятся 26 ноября», — отметил Олег Николаев.

Министр культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики Светлана Каликова обратила внимание, что на распашонках мастера «Фирмы художественных промыслов «Паха тере» вышили различные символы, обозначающие детство, талант и успех, жизнь в мире и согласии, а также древо рода.

«Мы очень надеемся, что эти распашонки станут настоящими оберегами и семейным талисманом», — сказала она.

К распашонке также прилагаются поздравительная открытка от Главы Чувашской Республики Олега Николаева, игрушка-погремушка и книга-альбом Евгении Жачевой «Чувашская вышивка».

По мнению участников встречи, первая одежда для новорожденных с вышитыми национальными узорами будет способствовать приобщению семей к чувашской культуре.

«Традиции народа – это некая объединяющая идея. Для молодого поколения обращение к традициям – это очень важно. Ведь человек, рожденный 26 ноября, когда случайно, будучи уже взрослым, найдет эту вышиванку, будет смотреть на нее и понимать откуда он, какие у него корни, кому он обязан своим рождением, знаниями, умениями», – отметил главный врач Новочебоксарского медицинского центра Алексей Демаков.

Напомним, по Указу Главы Чувашии День чувашской вышивки будет ежегодно праздноваться 26 ноября. Дата праздника приурочена ко дню рождения известной художницы по вышивке Екатерины Ефремовой.