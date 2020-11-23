Центры сопровождения амбулаторных пациентов в Чувашии обеспечат автотранспортом

Об этом сегодня заявил Глава Чувашии Олег Николаев на еженедельном совещании правительства региона.

Руководитель региона акцентировал внимание на том, что сейчас принимаются все меры, чтобы снизить количество заболевших как коронавирусной инфекцией, так и другими болезнями. Организовано 30 центров лечения и сопровождения амбулаторных ковид-пациентов, которые переносят заболевание в легкой или средней форме. Там больные получают соответствующую помощь, им бесплатно доставляют лекарственные препараты.

«Чтобы повысить мобильность деятельности этих центров нам необходимо дополнительно оснастить их автотранспортом. Даю поручение, чтобы этот вопрос был проработан, опираясь на тот опыт, который имеется в других регионах. К каждому центру должны быть прикреплены несколько единиц транспорта, чтобы врачи могли быстро приезжать по вызову к пациентам и в течение дня обслуживали максимальное их количество», — сказал Олег Николаев.

Напомним, что при поликлиниках медицинских организаций работают телефоны «горячих линий» для удаленной поддержки и сопровождения амбулаторных пациентов, в том числе с новой коронавирусной инфекцией и подозрением на нее.

Полный список организаций и номера телефонов «горячих линий» опубликованы на сайте республиканского Минздрава.

Источник: чувашинформ.рф

Фото: из открытых источников