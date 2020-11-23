Проголосовать за козье молоко из Чувашии в конкурсе брендов регионов «Вкусы России» можно до 2 декабря

Козье молоко из Чувашии представил на конкурс СППК «Деревенский дворик». Это четвертый бренд из Чувашии, который принимает участие в организованном Минсельхозом России национальном конкурсе «Вкусы России».

Сырое козье молоко производят в Ибресинском и Моргаушском районах республики. Чувашские фермеры бережно ухаживают за козами. Кроме того, в рацион их кормления входят полезные травы, характерные для территории Чувашской Республики. Они позволяют нашему козьему молоку отличаться от аналогов других регионов своим вкусом и пользой для здоровья.

В самом продукте содержится провитамин каротина, массу витаминов, железо, магний, йод и другие биологические активные вещества.

Отметим, что козье молоко является хорошим заменителем на коровье молоко, для людей, у которых на него аллергия, и способствует укреплению и восстановлению иммунитета.

Поддержать козье молоко из Чувашии можно народным голосованием, которое проходит с 19 ноября по 2 декабря на сайте проекта.

Ранее мы писали о других участниках конкурса «Вкусы России». Читайте в наших материалах о традициях, связанных с национальным чувашским шартаном. Узнайте, какой из чувашских брендов самый молодой участник конкурса и с какого года начинается история цивильского пряника.

Источник: чувашинформ.рф

Фото: СППК «Деревенский дворик»