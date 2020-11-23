Первый этап республиканской акции «Сурпан Пӗрле» завершился

«На сегодняшний день в Музее чувашской вышивки завершен сбор вышитых фрагментов для сурпана. Мастерицы фабрики «Паха тĕрĕ» приступают к сборке всех фрагментов в единый сурпан», — рассказала 23 ноября на еженедельном совещании с руководителями органов власти региона министр культуры Чувашии Светлана Каликова.

Республиканская акция, приуроченная ко Дню чувашской вышивки, «Сурпан Пӗрле» стартовала одной из первых, еще с 1 ноября. Силами мастеров по вышивке из городов и районов республики к празднику вышивались элементы женского головного покрывала чуваш – сурпана.

Готовое изделие будет представлять собой шестиметровое полотно шириной 50 см с вышитыми с двух сторон краями, над которым трудились мастерицы из 26 муниципалитетов республики. В середине сурпана на белом поле будет вышит логотип акции «Сурпан Пĕрле».

Презентация красочного головного покрывала состоится 26 ноября на торжественном мероприятии «Улах» в честь празднования Дня чувашской вышивки.

Напомним, День чувашской вышивки, который будет отмечаться ежегодно 26 ноября, молодой праздник. Указ Главы Чувашской Республики об учреждении молодого праздника подписан Олегом Николаевым 17 октября этого года.

Ранее мы писали, что Олег Николаев предложил возродить традиции обучения чувашской вышивке и создать школу мастериц.

Источник: чувашинформ.рф

Фото: Минкультуры Чувашии