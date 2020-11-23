О текущих вопросах жизнедеятельности муниципалитета – на планерке под руководством главы администрации Валерия Шигашева

В ходе еженедельной планерки под руководством главы администрации города Шумерля Валерия Шигашева с заместителями, участие в которой принял глава города Сергей Яргунин, речь шла о текущих вопросах жизнедеятельности муниципалитета.

Главной темой планерки стала ситуация с распространением коронавирусной инфекции. В период с 16 по 20 ноября 2020 года в городе Шумерля зарегистрировано 11 случаев заболевания COVID – 19. Выявленные контактные — 40 человек. Больным и контактным вручены постановления главного государственного санитарного врача о соблюдении режима изоляции. Всего заболевших коронавирусной инфекцией по городу с начала пандемии — 315 человек. В ежедневном режиме продолжают работу мобильные группы, проверяющие учреждения образования, объекты потребительского рынка, транспорта на предмет выполнения комплекса организационных, профилактических, санитарно-противоэпидемических мероприятий, проверяют соблюдение масочного режима. Как отмечает руководство города, ситуация остается напряженной, в связи с чем поручено усилить работу мобильных групп.

Как сообщила зам по соцвопросам Ирина Сасакина, в связи с началом действия в Чувашии программы бесплатного лекарственного обеспечения тех, кто лечится от COVID-19 на дому, отрабатывается вопрос привлечения волонтеров для доставки лекарств шумерлинцам.

В числе вопросов жилищно-коммунального комплекса – очередной прорыв на водоводе в поселке Лесной, к устранению которого уже приступили; монтаж светофорных объектов (данный вопрос затянулся в связи с тем, что завод-изготовитель не укладывается в сроки поставки); установка дорожных знаков и ряд других.

По информации главы города Сергея Яргунина, в практику деятельности депутатского корпуса необходимо вводить встречи с населением, а также отчетные выступления народных избранников о сделанном ими за отчетный период.

В ходе совещания были рассмотрены другие вопросы, намечены планы на неделю, даны поручения.

В числе основных мероприятий текущей недели – публичные слушания по проекту бюджета города на следующий год, которые состоятся 26 ноября в 16.00 часов в каб. 100 администрации города.

Источник: сайт администрации г. Шумерли.