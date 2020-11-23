Минфин Чувашии переходит на поддержание оценки кредитного рейтинга по национальной шкале

Решение предполагает приоритет проведения оценки кредитного рейтинга субъекта федерации по национальной рейтинговой шкале и допускает возможность заключения государственных контрактов на оценку только с национальными рейтинговыми агентствами.

При этом возможный отзыв оценок международных рейтинговых агентств, связанный с отказом от дальнейшего заключения государственных контрактов, не скажется на возможностях республики продолжать поддерживать эффективную политику в области управления государственными долговыми обязательствами.

Изменения находятся в русле принятого ранее Советом директоров Банка России решения по вопросам применения рейтинговых шкал, в результате которого Банк России в отношении активов, находящихся на территории Российской Федерации, стал принимать оценку только по национальным рейтинговым шкалам.

Этим же решением был определен и перечень российских рейтинговых агентств: АО «Эксперт РА» и АО «Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (АКРА)»

На текущий момент кредитный рейтинг Чувашской Республики по национальной шкале «Эксперт РА» находится на уровне ruA, прогноз по рейтингу – «стабильный» и подтверждает умеренно высокий уровень кредитоспособности по сравнению с другими объектами рейтинга в Российской Федерации.

Источник: чувашинформ.рф

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