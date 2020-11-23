Дистанционное обучение в Чувашии будут вводить не для всех

Такое заявление Глава Чувашии Олег Николаев сделал 23 ноября на еженедельной планерке с членами правительства региона.

В связи с обострившейся ситуацией по коронавирусу с 24 ноября на двухнедельное дистанционное обучение предлагают отправить учащихся 9-11 классов школ Чебоксар и Новочебоксарска, а также студентов вузов и ссузов.

В этот период не будут работать учреждения дополнительного образования по всей республике. Таким образом, будет меньше контактов среди этих возрастных групп.

«Что касается учащихся 6-8 классов, то по возрасту это наиболее сложный период и понятно, что дистанционно обучать их сложнее», — сказал Олег Николаев, подчеркнув, что за детьми нужен присмотр, пока родители на работе.

Глава республики допустил, что это решение может быть скорректировано «в течение недели» с учётом складывающейся эпидемиологической ситуации.

Источник: чувашинформ.рф

Фото: из открытых источников