Глава Чувашии из-за ОРВИ работает в дистанционном режиме

Олег Николаев ушел на режим изоляции из-за простуды. Еженедельное совещание с членами Правительства Чувашии и руководителями муниципальных образований 23 ноября Глава республики провел дистанционно в режиме видеосвязи.

«К сожалению, захворал чуть-чуть. Пока еще долечиваюсь, чтобы завтра уже наверняка быть здоровым и выехать в командировку», – сказал руководитель региона.

В пресс-службе Администрации Главы Чувашской Республики сообщили, что на этой неделе в рабочем графике Олега Николаева запланированы рабочие встречи в Москве.

Источник: чувашинформ.рф

Фото: cap.ru