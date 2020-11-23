В Чувашии заработал Центр управления регионом

Новая структура, которая создается в регионах страны по поручению Президента России Владимира Путина, будет обеспечивать прямой диалог с жителями и повысит качество работы органов власти.

Важным инструментом работы центра станет так называемая «тепловая карта», которая в режиме реального времени отображает обращения от жителей городов и районов республики. Они поступают через платформу обратной связи «Инцидент-менеджмент».

«Центр управления регионом – это тот мостик, который должен максимально сократить расстояние между людьми и органам власти, чтобы взаимодействие с жителями республики было оперативнее и результативнее», — сказал на открытии ЦУР руководитель Администрации Главы Чувашской Республики Вячеслав Борисов.

Координацией деятельности центра в регионе будет заниматься Администрация Главы Чувашии. Министерство цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций республики обеспечивает функционирование системы.

По словам министра цифрового развития региона Михаила Анисимова, в ЦУРе будут аккумулироваться все жалобы, обращения и запросы населения, независимо от возраста и места проживания.

«Мы давно шли к тому, чтобы сделать единую форму обратной связи с гражданами Чувашской Республики, чтобы сделать взаимодействие власти и граждан более комфортным. У нас было много разных систем. Сегодня мы открываем этот центр с единой точкой входа», — отметил он.

Новая структура не только объединит существующие инструменты работы с обращениями граждан, но и позволит оперативно реагировать на запросы жителей, выявлять и решать проблемы.

Источник: чувашинформ.рф

Фото: cap.ru