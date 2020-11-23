Администрация Главы Чувашии предоставит машины медицинским учреждениям

Об этом стало известно сегодня, 23 ноября. Напомним, на утреннем совещании Глава Чувашии Олег Николаев дал поручение обеспечить центры сопровождения амбулаторных пациентов с COVID-19 автотранспортом. Таких центров сейчас в регионе тридцать.

«К каждому центру должны быть прикреплены несколько единиц транспорта, чтобы врачи могли быстро приезжать по вызову к пациентам и в течение дня обслуживали максимальное их количество», — сказал Олег Николаев.

После совещания стало известно, что часть машин вместе с водителями готова предоставить Администрация Главы республики из своего гаража. Сейчас решается вопрос, сколько машин и к каким медицинским учреждениям будут временно прикреплены.

Источник: чувашинформ.рф

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