Поступила очередная партия вакцины против гриппа

Известно, что грипп и острые респираторные вирусные инфекции (ОРВИ) – самые распространенные в мире инфекционные заболевания. Но если большинство ОРВИ протекают относительно легко, то грипп зачастую дает тяжелую клиническую картину. Осложнениями гриппа чаще всего бывают острые пневмонии, сопровождающейся отеками легких, и отиты, в некоторых случаях приводящие к полной потере слуха. Грипп ослабляет сопротивляемость организма, и на его фоне могут развиться вирусный энцефалит или менингит – крайне опасные осложнения, которые могут привести к инвалидизации или гибели пациента. Ежегодно вирус гриппа мутирует, поэтому невозможно, один раз переболев, получить пожизненный иммунитет.

Самым эффективным методом профилактики гриппа признана вакцинация. Она вызывает специфический иммунитет против гриппа, имеет высокую эффективность и применяется у взрослых и детей.

Иммунизация в рамках Национального календаря профилактических прививок проводится бесплатно. Прививают детей с 6 месяцев, учащихся 1-11 классов, студентов и взрослых, работающих по профессиям и отдельным должностям (работники транспорта, коммунальной сферы, медицинских и образовательных учреждений), а также беременных женщин (при вакцинации которых против гриппа используются вакцины, не содержащие консервантов), лиц, подлежащих призыву на военную службу и лиц, старше 60 лет, лиц с хроническими заболеваниями.

На 2020 год в Шумерлинском межтерриториальном медицинском центре из этих групп подлежат вакцинации 10296 человек. Для остальных жителей Шумерли и Шумерлинского района вакцинация против гриппа платная. Для вакцинации используется иммунобиологический лекарственный препарат «Совигрипп» (вакцина гриппозная инактивированная субъединичная) серии 330720.

В сентябре 2020 года в рамках Национального календаря профилактических прививок было получено 4050 доз, которые были израсходованы. Еще 230 жителей нашего города прошли вакцинацию платно. В настоящее время получено 5100 доз вакцины против гриппа.

Приглашаем жителей Шумерли и Шумерлинского района на вакцинацию против гриппа по адресу: г. Шумерля, ул. О. Кошевого, д. 6, с понедельника по пятницу, с 08:00 — 15:00.

Е. Куксенкова, зам. главврача Шумерлинского ММЦ.