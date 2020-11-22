За собранные пожертвования нужно отчитаться

С 5 октября 2020 г. вступило в силу изменение в Федеральный закон от 11.08.1995 г. № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)», закрепляющее правовые основания деятельность благотворительных организаций по сбору денежных средств с использованием специальных ящиков. Закон дополнен новой статьей 16.1, в которой закреплено понятие ящика для сбора пожертвований, а также определены условия использования такого ящика.

Более того, некоммерческие организации, использующие ящик для сбора благотворительных пожертвований, должны иметь положение о программе или иной акт, в соответствии с которым будет проводиться сбор благотворительных пожертвований, публиковать отчет об использовании собранных благотворительных пожертвований. При использовании некоммерческой организацией нескольких ящиков для сбора благотворительных пожертвований публикуется один отчет.

Отчет может быть опубликован на информационных ресурсах Минюста России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», предназначенных для размещения отчетов и сообщений, доступ к которым осуществляется через официальный сайт Минюста России (www.minjust.gov.ru) и официальный сайт Управления Минюста России по Чувашской Республике (http://to21.minjust.gov.ru), а также на сайте некоммерческой организации (при наличии сайта) ежегодно не позднее 15 апреля года, следующего за отчетным.

Таким образом, первый отчет об использовании благотворительных пожертвований, собранных посредством ящика (ящиков) для сбора благотворительных пожертвований, подлежит представлению благотворительными некоммерческими организациями, зарегистрированными на территории Чувашской Республики, в Управление с данными за 2020 год не позднее 15 апреля 2021 г. За непредставление или несвоевременное представление в Управление отчета об использовании собранных благотворительных пожертвований предусмотрена административная ответственность в соответствии со статьей 19.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Управление Минюста РФ по Чувашии.