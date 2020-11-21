В Шумерле запускают экологичное чтение

По инициативе юных экологов из Центра детского творчества в нашем городе стартует эколого-литературный буккроссинг (движение по обмену книгами). Обсуждение инициативы по объединению экологии и детской книги состоялось 17 ноября в ходе рабочей встречи библиотечных специалистов и представителей Центра детского творчества.

Директор ГЦБС Елена Каширина предложила свою концепцию предстоящего культурно-образовательного события, обозначив основные направления будущего проекта. «Имея положительный опыт внедрения данной формы работы среди горожан, считаем предложение детей весьма актуальным. Миссия библиотеки в данном проекте остается неизменной — продвижение книги и чтения, предоставления свободного доступа к передвижной библиотечной локации в любое удобное время для детей и их родителей». Елена Евгеньевна обозначила существующие правила книжного карантина в рамках соблюдения санитарно-эпидемиологических правил: прежде чем прочитанная книга попадет на полку, она будет отправлена работниками библиотеки и ЦДТ на 5-дневный карантин.

Центр детского творчества.