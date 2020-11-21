В лидерах ПФО по выдаче льготной ипотеки

В Чувашии число сделок по льготной ипотеке, заключенных с 23 апреля по 1 ноября 2020 года, составило 3427. По этому показателю республика занимает третье место в Приволжском федеральном округе. Впереди — Татарстан и Башкортостан.

Всего в России за период действия программы льготной ипотеки со ставкой 6,5 % зарегистрировано более 107 тыс. ипотек. За май было оформлено 9,3 тыс. ипотек по сниженной ставке. В последующие месяцы показатель стабильно рос и достиг уровня 20 тыс. ипотек в месяц. Такие цифры озвучивает Росреестр.

В октябре 2020 года Правительство продлило программу льготного кредита на жилье под минимальный процент 6,5 на покупку новостроек до 1 июля 2021 года.

По данным Управления Росреестра по Чувашии, всего за 9 месяцев 2020 года в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) внесено более 20 тысяч регистрационных записей об ипотеке, что на 9 % больше, чем за аналогичный период прошлого года. Резкий рост ипотечных сделок наблюдался в 3 квартале. В местном Росреестре это связывают как раз с принятием программы по льготному кредитованию ипотеки.

Оформление ипотечных сделок все чаще принимает цифровой формат. Постепенно бумажные документы уходят в прошлое. В настоящий момент ежедневно в службу приходит до 40 электронных заявок по ипотечным сделкам, примерно столько же поступает на бумаге. Еще полгода назад эти показатели были значительно в пользу бумажных носителей. «Возможность электронной подачи документов не регистрацию права на недвижимость не только снижает сроки регистрационного действия, но облегчает и сам процесс. Идти никуда с кипой документов и сидеть в очереди не надо. Все подается в отцифрованном виде сотрудником банка. Очень надеемся, что граждане оценят преимущества подачи документов на регистрацию в электронном виде, и скоро эпоха бумажных документов сойдет на нет. К тому же, учитывая тревожную эпидемиологическую ситуацию, электронный документооборот как нельзя актуален», — комментирует руководитель Управления Росреестра по Чувашии Екатерина Карпеева.

Пресс-служба Управления Росреестра по Чувашии.