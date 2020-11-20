20 ноября в Чувашии запускают программу бесплатного лекарственного обеспечения для амбулаторных больных

«Алгоритм разработан и доведен до всех медицинских организаций. Сегодня работа начнется», – заявил 20 ноября на заседании оперативного штаба по коронавирусу министр здравоохранения Чувашии Владимир Степанов.

По его словам, в республику уже поступили лекарственные препараты на сумму 8,1 млн рублей. Притом законтрактовано 20 млн рублей – почти половина средств от суммы, выделенной федеральным центром.

Разработанную по поручению Главы Чувашии Олега Николаева схему получения бесплатных препаратов в региональном Минздраве представили в эту среду.

В продолжение темы Владимир Степанов также отметил, что усиление амбулаторного сегмента, которое включает организацию при медицинских организациях Центров амбулаторной диагностики и лечения COVID-19, а также лекарственное обеспечение пациентов на дому, позволит снизить нагрузку на коечный фонд.

Мы уже писали о том, что в Чувашию поступили федеральные средства на закупку лекарств для больных коронавирусом, лечащихся на дому. Глава республики Олег Николаев держит ситуацию с закупкой препаратов и их поступлением в регион на личном контроле.

Источник: чувашинформ.рф

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