Цивильские пряники участвуют в конкурсе «Вкусы России»

Сладость из Чувашии представляет республику среди четырех чувашских брендов на национальном конкурсе «Вкусы России». Фирменные пряники ручной работы выпускает ООО «Пряник Цивильского райпо».

Вместе с чувашским шартаном и медом, о которых мы писали ранее, цивильские пряники стали визитной карточкой не только самого предприятия, но и всей республики.

Секрет их вкуса в добавлении ароматного меда в тесто и начинке из натурального повидла. Сверху пряники покрыты сахарной глазурью и представляют полумесяц с прорезанными краями.

История цивильских пряников началась в 1993 году, когда цивильские пекари решили создать оригинальный продукт, который бы отличался вкусовыми качествами и внешним видом.

Сегодня ООО «Пряник Цивильского райпо» — современное производственное предприятие потребительской кооперации Чувашской Республики со своей историей и традициями, людьми, прославляющими своим трудом родной край в хлебном и кондитерском деле.

Поддержать наших участников конкурса «Вкусы России» можно народным голосованием, которое началось 19 ноября и продлится по 2 декабря включительно.

Источник: чувашинформ.рф

Фото: «Пряник Цивильского райпо»