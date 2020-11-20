Руководство Шумерли — глава администрации Валерий Шигашев и глава города Сергей Яргунин посетили водоочистную станцию с целью контроля за сложившейся ситуацией по отсутствию тепла в организации, которая обеспечивает водой практически весь город.

Дело в том, что МУП «Чистая вода», в ведении которого находится водоочистная станция, ограничили поставку газа ввиду имеющихся у предыдущего хозяйствующего субъекта, МУП "ПУ «Водоканал», которое сегодня является банкротом, долгов по оплате за потребленный природный газ.

В производственных помещениях ВОС температура опустилась практически до 0 градусов. И только использование колориферов, тепловых пушек и электрообогревателей не даёт температуре опуститься ниже, а воде замерзнуть.

Данная ситуация доведена до республиканского руководства, проведены переговоры с поставщиками ресурса, сегодня — завтра будет возобновлена подача газа для МУП «Чистая вода».

«Это очередное испытание для нас и системы водоопеспечения города, — отметил Валерий Шигашев, — которая возникла в результате организации нового предприятия, когда пришлось действовать в оперативном режиме при подготовке правоустанавливающих документов, передаче имущественного комплекса и получении тарифа».

Источник: сайт администрации г. Шумерли.