Саланчикский народный хор стал лауреатом республиканского фестиваля традиционной чувашской песни

5 ноября был объявлен II Республиканский фестиваль традиционной чувашской песни «Янра юра» имени В.П. Воробьева, посвященный 100-летию Чувашской автономии. В этом году Фестиваль «Янра Юра» впервые проходил дистанционно.

17 ноября были подведены итоги II Республиканского фестиваля традиционной чувашской песни «Янра юра» им. В.П.Воробьева, организатором которого выступила Чебоксарская детская музыкальная школа №2 им. Воробьева при поддержке Управления культуры и развития туризма администрации г. Чебоксары.

В Фестивале, посвященном празднованию 100-летия образования Чувашской автономии, приняли участие исполнители традиционной чувашской песни и самобытные фольклорные коллективы со всех уголков Чувашии. Возраст участников Фестиваля, выступивших в сольной номинации и в номинации «Вокальные и фольклорные ансамбли» охватил диапазон от 7 до 84 лет. Каждый из участников Фестиваля по настоящему влюблен в музыкальные традиции родной Чувашии и бережно сохраняет и развивает песенную культуру предков. В репертуар коллективов также были включены уникальные песни из архива композитора Василия Петровича Воробьева, выдающегося композитора Чувашии, тесно связавшего свое творчество с чувашской песней.

Шумерлинский район достойно представил Саланчикский народный хор (руководитель Олег Кушников), который стал обладателем диплома Лауреата II степени.

Поздравляем Саланчикский народный хор с победой и желаем дальнейших творческих успехов!

Информационно-ресурсный центр культуры Шумерлинского района