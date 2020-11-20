Волонтеры-медики помогают в колл-центрах «горячей линии» по эпидситуации COVID-19

Об этом рассказал министр здравоохранения Чувашии Владимир Степанов 19 ноября на региональном оперштабе по коронавирусу.

Он сообщил, что из числа обучающихся в медицинских учебных заведениях республики 155 волонтеров-медиков привлечены к работе в колл-центрах и на телефонах «горячей линии» Минздрава Чувашии. Телефоны опубликованы на сайте ведомства.

Также 173 студента Чувашского государственного университета имени И.Н. Ульянова и 102 студента Чебоксарского медицинского колледжа помогают медицинским работникам республики в формате производственной практики.

Кроме того, в медицинские организации, находящиеся в ведении Минздрава Чувашии, для оказания медицинской помощи пациентам с COVID-19 и подозрением на нее, привлекаются студенты-медики.

«Медикам в помощь направлено 368 человек обучающихся в медицинских учебных заведений республики. В их числе 93 ординатора из Института усовершенствования врачей и из Чувашского государственного университета имени И.Н. Ульянова», — напомнил Владимир Степанов.

Источник: чувашинформ.рф

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