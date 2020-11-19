Убыточная гостиница Шумерли будет выставлена на продажу

В администрации Шумерли проходит заседание Собрания депутатов. Народным избранникам представлен отчёт об итогах социально-экономического развития города за 9 месяцев. В общем, пандемия сказалась на всех сторонах жизни. По большинству направлений — негативно. Одним из положительных моментов стал лучший по республике прирост оборота розничной торговли. Как показал проведенный анализ, рост произошел за счёт онлайн-торговли.

Здание гостиницы хотят выставить на продажу. Собранию депутатов предложено включить объект в план приватизации муниципального имущества ввиду полной убыточности гостиницы. За последние годы здание пришло в упадок, для его восстановления и ремонта, по предварительной оценке, требуется более 9 млн рублей. Меры по оптимизации расходов и штата, принятые ранее МУП «Коммунальник», не принесли результатов. В среднем за год убытки гостиницы составляют 700 тысяч рублей. Подробнее рассмотрев вопрос, депутаты всё-таки отметили необходимость недорогой гостиницы типа хостела для участников соревнований, например. Итоговое слово было за главой администрации Валерием Шигашевым: к сожалению, ни коммунальщикам, ни потенциальным арендаторам этот объект не нужен как бесперспективный. Возможно, здание просто пополнит перечень «мертвого» муниципального имущества, которое никто не рискует покупать. Большинством голосов проект решения утвержден. Планируется торги объявить уже в декабре.



Н. Игнатьева.