Олег Николаев анонсировал акцию «Рожденный в вышивке»

Сегодня, 19 ноября, Глава Чувашии Олег Николаев сообщил о том, что все дети, родившиеся в республике 26 ноября, получат подарки с национальным колоритом.

«В этом году мы впервые отпразднуем День чувашской вышивки. Вышивка, национальный орнамент и узоры – это своего рода генетический код нашей нации, наши традиции, уходящие вглубь веков. Поэтому мы решили накануне праздника передать главным врачам роддомов республики распашонки с чувашской вышивкой, чтобы эти подарки получили малыши, которые родятся 26 ноября», — сказал Олег Николаев.

Отметим, что учреждение Дня чувашской вышивки активно обсуждалось в профессиональных кругах мастеров художественных промыслов. А предложили эту идею Главе республики на коллегии Министерства культуры региона. Олег Николаев инициативу поддержал. 26 ноября выбрано неслучайно, это – день рождения известной художницы по вышивке Екатерины Ефремовой.

В этом году День чувашской вышивки будет проходить впервые. Вышивальщицы со всей республики уже готовятся к этому празднику – они начали создавать традиционное женское головное покрывало сурпан.