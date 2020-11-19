Министр транспорта Чувашии принимает участие в работе «Транспортной недели-2020» в Москве

Руководитель ведомства уже поучаствовал в пленарной дискуссии о транспорте России и официальном обходе выставки «Транспорт России».

Сегодня Владимир Осипов посетил пленарные дискуссии «Цифровые транспортные коридоры» и отраслевые конференции.

По словам министра, «Транспортная неделя» имеет для республики большое значение, так как там обсуждаются наиболее актуальные вопросы транспортной сферы, вырабатывается стратегия дальнейшего развития всех основных видов транспорта, а также вопросы, касающиеся укрепления взаимопонимания между представителями власти и бизнеса.

Отметим, что главное событие транспортной отрасли – ежегодная «Транспортная неделя» — проходит в эти дни в Москве. Мероприятие проводится уже 14 лет, и за это время его посетило более 30 тысяч человек.

Источник: чувашинформ.рф

Фото: Минтранс Чувашии