Министр транспорта Чувашии принимает участие в работе «Транспортной недели-2020» в Москве

Руководитель ведомства уже поучаствовал в пленарной дискуссии о транспорте России и официальном обходе выставки «Транспорт России».
Сегодня Владимир Осипов посетил пленарные дискуссии «Цифровые транспортные коридоры» и отраслевые конференции.
По словам министра, «Транспортная неделя» имеет для республики большое значение, так как там обсуждаются наиболее актуальные вопросы транспортной сферы, вырабатывается стратегия дальнейшего развития всех основных видов транспорта, а также вопросы, касающиеся укрепления взаимопонимания между представителями власти и бизнеса.
Отметим, что главное событие транспортной отрасли – ежегодная «Транспортная неделя» — проходит в эти дни в Москве. Мероприятие проводится уже 14 лет, и за это время его посетило более 30 тысяч человек.
Источник: чувашинформ.рф
Фото: Минтранс Чувашии
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