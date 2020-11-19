К концу года в Алатыре приведут в порядок оздоровительный центр для пожилых и центр занятости населения

Оба объекта, работы на которых реализуются по национальным проектам, находятся в завершающей стадии. Об этом сообщает министерство труда и социальной защиты Чувашской Республики.

Так, реконструкция здания социально-оздоровительного центра «Вега» в поселке Киря завершено на 82%. Ориентировочно работы должны быть окончены 20 декабря.

После ремонта в центре «Вега» будут созданы дополнительные койко-места. Это значит, что больше пожилых людей и инвалидов смогут пройти там оздоровление.

Комфортные условия предоставления социальных услуг обеспечиваются в рамках проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография».

Что касается модернизации центра занятости населения в Алатыре, то работы на объекте также на финальной стадии.

В результате поменяется не только внешний вид самого здания, будет обеспечен доступ к электронным платформам и мультимедийным носителям. Процесс получения услуг станет еще проще.

Отметим, что проект модернизации алатырского центра занятости реализован в рамках федерального проекта «Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда», в котором Чувашская Республика участвует в качестве пилотного региона.

Первым опытом создания такой модернизированной службы стал кадровый центр «Работа России» в Канаше, который был открыт в 2019 году. А в этом году обновление дошло до Алатыря.

Источник: чувашинформ.рф

Фото: Минтруд Чувашии