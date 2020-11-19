Иван Горбунов: до 2035 года дорожную отрасль Чувашии ждут масштабные проекты

Специалисты дорожной отрасли Чувашии видят в проектах Стратегии социально-экономического развития Чувашской Республики до 2035 года, который в полной мере взаимосвязан с Комплексной программой социально-экономического развития Чувашии на ближайшие пять лет, перспективы масштабных изменений, результатом которых станет комфорт жителей республики.

Председатель Чувашского республиканского комитета профсоюза работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства, член общественного совета при Минтрансе Чувашии Иван Горбунов уверен, что благодаря проектам в регионе будет сформирована развитая сеть автомобильных дорог и улучшится качество транспортных услуг в целом:

«Сейчас в республике есть некоторые проблемы, которые необходимо решить. Это и устаревший наземный электрический транспорт, несоответствие дорог нормативным требованиям, необходимость в строительстве магистралей. У нас есть крупные проекты для решения этих проблем. Все они были включены в Стратегию и получили поддержку Минэкономразвития России.

Я считаю, что для республики особым шагом к развитию станет проведение трассы нескольких высокоскоростных магистралей. Уже в следующем году Чувашия начинает участие в реализации крупного проекта «Строительство автомобильной дороги Москва – Нижний Новогород – Казань», которая является частью международного транспортного маршрута «Европа – западный Китай».

Протяженность автодороги составит 729 км с четырьмя полосами движения (по две в каждую сторону). Протяженность объекта по Чувашской Республике составит ориентировочно 94 км. Скоростная дорога пройдет по территории Шумерлинского, Вурнарского, Ибресинского, Комсомольского, Канашского, Янтиковского районов Чувашской Республики. Это позволит жителям районов передвигаться в соседние районы более качественной и прямой дорогой.

Важный момент – реализуя проект, параллельно республика будет активно работать над вопросом создания новых рабочих мест в сфере услуг. В рамках формирования международного транспортного маршрута «Европа – Западный Китай» скоростной автомобильной дороги М-12 на территории Чувашской Республики планируется построить 2 многофункциональных центра. В планах также строительство логистического центра на участке А-151 «Цивильск – Ульяновск» в Комсомольском районе, площадки для отдыха и комплексы сервиса».

Источник: чувашинформ.рф

Фото: Минтранс Чувашии