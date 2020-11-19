Жители республики голосуют за бренды из Чувашии во всероссийском конкурсе

С сегодняшнего дня началось народное голосование в первом национальный конкурсе «Вкусы России». Там представлены лучшие бренды малых и средних предприятий страны.

Из Чувашии в конкурсе участвуют 4 продукта: цивильский пряник (ООО «Пряник» Цивильского райпо), чувашский шартан (ООО «Ядринский мясокомбинат» Чувашпотребсоюза), чувашский мед (СППК «Мелилотус» Канашского района) и козье молоко из Чувашии (СППК «Деревенский дворик») Чебоксарского района.

Конкурс организован Минсельхозом России при поддержке Россельхозбанка. Региональные бренды-победители будут продвигаться с помощью экосистемы «Своё. Родное»

Онлайн голосование продлится до 2 декабря. По правилам конкурса проголосовать можно не более 3-х раз. При этом поддержать можно только по одному бренду из трёх разных регионов страны.

Источник: чувашинформ.рф