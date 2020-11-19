В Чебоксарском районе откроется приют для бездомных животных

Рассчитанный на 50 мест приют для бездомных животных планируют открыть в первом квартале 2021 года. Сейчас для организации временного содержания собак и кошек на территории Чебоксарской районной станции по борьбе с болезнями животных реконструируют здания.

Руководитель Государственной ветеринарной службы Чувашской Республики Константин Викторов рассказал, что следующим этапом там планируется построить дополнительные вольеры и увеличить количество мест до 200.

Кроме того, идет модернизация Кугесьской ветеринарной клиники, чтобы в будущем расширить перечень оказываемых услуг.

«Планируем закупить ветеринарное рентген оборудование и УЗИ сканер», — сообщил Константин Викторов.

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