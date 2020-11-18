Строители Сурского рубежа не воевали, но к обороне готовились

Очередной историей из жизни строителей оборонительных рубежей стал рассказ о Степановой Наталии Степановне (04.09.1915 — 14.10.1994 гг.), переданный ее внучкой Ильиной Еленой Феогеновной.

Наталия Степановна родилась в деревне Атлашево Чебоксарского района (в то время Марпосадского до 1961 года). Работала конюхом в колхозе «Коммунизм», который в последствии переименовали в совхоз «Большевик» (XXIV съезд КПСС).

На рытье окопов ветеран оказалась уже далеко не подростком, ей было тогда уже 26 лет. Так как жили в Марпосадском районе — её забирали с военкомата на Казанский рубеж. Документов нет, раньше их не давали. Казанский рубеж начинался от Звениговского Затона, пролегал мимо деревень Шоркистры и Арабоси Урмарского, с. Можарки Янтиковского района до границы с Татарской АССР.

Как и в остальных рассказах, в истории Натальи Степановны много холодных и физически трудных дней. Мороз не давал работать в полную силу, да и обилием еды похвастаться женщины и подростки с рубежа не могли. После окончания строительных работ жители Чувашии поддерживали рубежи обороны в полной боевой готовности до конца 1943 года. За тяжелый труд 2 апреля 1947 года Степановой Наталии Степановне вручена медаль «За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны 1941 — 1945 гг.».

Трудяги, не привыкшие говорить громких слов, не рассказывали домочадцам о тяготах, перенесённых на возведении оборонительных сооружений. Поэтому имена строителей рубежа добываются не так легко. «Когда мы были детьми, — говорит внучка ветерана, — по своей наивности, думали, что бабушка участвовала в боевых сражениях, но она рассказала о тяжелых буднях в тылу. Четко помню слова бабушкины из детства: «Военкоматран артистсемпе перле хусана окоп чавма искайна».

Муж Наталии Степановны, Федоров Григорий Федорович (14.01.1921 — 1959 гг.) во время войны получил тяжелое ранение, при извлечении осколка он умер. С этого периода женщина одна воспитывала шестерых детей, которые порадовали её 13 внуками, успела ветеран застать и 3 правнуков.

Источник: сайт администрации г. Шумерли.