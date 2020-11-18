Стартовал прием заявок на соискание Всероссийской премии «Ключевое слово»

Продолжается прием заявок на соискание IV Всероссийской премии за сохранение языкового многообразия «Ключевое слово». Ее организатор — Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН России).

Конкурс направлен на создание условий, обеспечивающих равное и уважительное отношение ко всем народам, населяющим нашу страну, их языкам, традициям, ко всему нематериальному наследию любой, даже самой малочисленной народности. Всероссийской общественной премией будут отмечаться люди, которые вносят заметный вклад в развитие и популяризацию русского языка и языков народов России.

В рамках состязания предусмотрено 7 номинаций:

«Лучший мультимедийный проект»;

«Лучший издательский проект»;

«Лучший научный проект»;

«Лучшая социальная инициатива»;

«За сохранение языков малочисленных народов»,

«За особые заслуги»;

«Социально ответственный бизнес» (специальная номинация).

В конкурсе могут принять участие авторы или авторские коллективы, представители общественных, коммерческих и некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность, направленную на сохранение языкового многообразия. Вся подробная информация о Всероссийской премии «Ключевое слово» размещена на официальном сайте ФАДН.

Поступившие работы оценит Экспертный совет, в состав которого входят известные мировые ученые и общественные деятели, занимающиеся вопросами сохранения языкового многообразия.

Приём заявок ведется до 1 декабря 2020 года на электронный адрес slovo@fadn.gov.ru.

Источник: Мининформполитики Чувашии.