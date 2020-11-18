Сложно, но под контролем

Так комментируют обстановку с коронавирусом в Правительстве Чувашии.

На прошлой неделе под ковидный госпиталь перевели роддом в Батырево и открыли для пациентов новый корпус детской инфекционной больницы на Гладкова. На этой неделе для лечения пациентов с коронавирусом частично перепрофилируется Канашская ЦРБ. В резерве – мощности «Чувашиякурорт», которые могут быть приведены в «боевую готовность» максимум в течение пары дней. А это минимум 250 мест для тяжелых пациентов. Поставка бесплатных лекарств для амбулаторных больных тоже на подходе, раздача на низком старте.

Источник: чувашинформ.рф