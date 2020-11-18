Ситуация с распространением коронавирусной инфекции на территории города Шумерля обсуждена на оперативном штабе

Ситуация с распространением коронавирусной инфекции на территории города Шумерля обсуждена на очередном расширенном, с участием представителей Шумерлинской межрайонной прокуратуры, Роспотребнадзора, медицинского центра, полиции, заседании оперативного штаба под председательством главы администрации Валерия Шигашева.

Руководитель ТО управления Роспотребнадзора по Чувашской Республике — Чувашии в городе Шумерля Евгений Ларин сообщил, что в период так называемой «второй волны» коронавируса, с 1 октября по 16 ноября текущего года, по городу зафиксировано 90 случаев заболевших COVID-19, из них дети до 14 лет – 3 человека. Выявлено 117 очагов заболевания. 11 ноября выявлен 1 случай заболевания COVID-19 в детском саду «Золотой ключик» среди персонала. Проведены все санитарно-противоэпидемические и дезинфекционные мероприятия. За обозначенный период больным и контактным выдано 103 постановления главного государственного санитарного врача о соблюдении режима изоляции. Направлено 44 предписания в БУ «Шумерлинская ММЦ» Минздрава Чувашии, управляющим компаниям, образовательным организациям для проведения дополнительных противоэпидемических мероприятий, заключительной дезинфекции в подъездах многоквартирных домов.

По данным Шумерлинского межтерриториального медицинского центра с начала года число выздоровевших после коронавирусной инфекции составляет 283 человека. Умерших с диагнозом «коронавирусная инфекция» — 2 человека, с диагнозом «другие пневмонии» — 5 человек. С начала года стационарное лечение получили 45 человек, амбулаторное – 234 человека, стационарное на дому – 16 человек. На сегодня на амбулаторном лечении находится 51 человек, в круглосуточном стационаре ММЦ – 9 человек.

Ситуация с принятием мер по заболевшим, их изоляции, выдаче предписаний усложняется поздним подтверждением диагноза. Однако, буквально сегодня, 17 ноября, постановлением главного санитарного врача России утверждены изменения: сроки выполнения теста на наличие коронавируса не должны превышать 48 часов с момента поступления биоматериала в лабораторию; выздоровевших после коронавирусной инфекции можно будет выписывать после одного отрицательного теста вместо двух; все контактировавшие смогут покидать самоизоляцию по истечении 14 дней без обязательного теста. Очевидно, что данные изменения будут способствовать повышению эффективности мероприятий в части предупреждения распространения коронавирусной инфекции.

В ходе заседания напомнили телефоны «горячих линий», которые действуют при поликлиниках медицинских организаций, работают для удаленной поддержки и сопровождения амбулаторных пациентов, в том числе с новой коронавирусной инфекцией и подозрением на нее. В БУ «Шумерлинский ММЦ» звонки принимаются с 8.00 до 20.00 часов по тел. 2-13-54 или 89278532394. Также проконсультироваться по вопросам новой коронавирусной инфекции можно по телефону «горячей линии» Минздрава Чувашии 8(8352)261414.

По вопросу деятельности мобильных групп в городе шла речь в рамках обсуждения второго вопроса повестки заседания оперштаба. Ежедневно, от двух до четырех мобильных групп, выходит на объекты торговли и общественного питания, парикмахерские, проверяют общественный транспорт, ведут контроль за гражданами, находящимися на самоизоляции и т.д. Если ранее мобильные группы проводили больше информационно-разъяснительную работу, то сегодня «от слов перешли к делу», применяя более жесткие меры воздействия к нарушителям. В течение октября – ноября составлено 6 протоколов фиксации нарушений по несоблюдению масочного и дезинфекционного режима, которые направлены в суд.

В заключение, глава администрации Валерий Шигашев напомнил о необходимости выполнять все ранее принятые нормы по обеспечению мер безопасности. Это социальное дистанцирование, масочный режим, утренние и входные фильтры в школах, детских садах и других общественных местах.

А мы напоминаем, что в сложившихся санитарно-эпидемиологических условиях является обязательным ношение масок (повязки, респираторы или иные изделия, их заменяющие), защищающих органы дыхания, при нахождении в транспорте общего пользования, легковом такси, в местах скопления граждан, при посещении объектов розничной торговли, оказания услуг, выполнения работ. Также необходимо помнить о социальном дистанцировании (не менее 1,5 метра друг от друга).

Помните, что жизнь и здоровье в ваших руках.

Источник: сайт администрации г. Шумерли.