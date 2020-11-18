Путину представлен доклад ОНФ о ситуации с пандемией коронавируса

Руководитель исполкома ОНФ Михаил Кузнецов на совещании Президента России, лидера Народного фронта Владимира Путина с Правительством РФ выступил с общественным докладом о ситуации по борьбе с пандемией Covid-19 и рассказал о поддержке медработников, оказываемой волонтерами и партнерами акции #МыВместе.

Доклад подготовлен на основе опроса 6 тыс. человек, зараженных коронавирусом, мониторинга наличия препаратов (рекомендованных Минздравом) в 3,5 тыс. аптеках во всех российских регионах, а также на основе изучения сообщений в соцсетях.

«Ситуация очень сильно отличается не только по регионам, но и с точностью до медицинского учреждения», – отметил Кузнецов.

Он указал на четыре основные проблемы, возникающие сейчас при борьбе с пандемией: дефицит лекарств в аптеках, сложность с вызовом врача на дом, невозможность дозвониться в скорую помощь, региональные и поликлинические колл-центры, а также длительное время ожидания пациентов в приемных покоях стационаров.

Кузнецов привел результаты мониторинга ОНФ по наличию препаратов в аптеках: «По противовирусным препаратам, рекомендованным Минздравом, — их нет в 30 % аптек. Самым дефицитным препаратом является Фавипиравир и все препараты с его содержанием — их нет в 85 % аптек. В 44 % аптек отсутствуют все рекомендованные антикоагулянты. Самым дефицитным препаратом является Ривароксабан — его нет в 63 % аптек».

Руководитель исполкома озвучил также результаты опроса заболевших коронавирусом: 49 % опрошенных врач посетил в день вызова, 26 % опрошенных врач посетил на второй-третий день, в 25 % случаев время ожидания превысило этот срок. По экспертным подсчетам, несмотря на растущую нагрузку, врачи успевают отработать до 70 % вызовов на дом в день.

Народный фронт рекомендует улучшить транспортное обеспечение участковых врачей. Штабами #МыВместе совместно с региональными властями организована работа по привлечению транспорта. 3040 автомобилей предоставлено из автопарков региональной власти, подключились 1250 автоволонтеров.

«Оцениваем текущую потребность еще в 2700 машин для участковых врачей. Также есть предложение закрепить эти машины за врачами, чтобы они утром забирали их из дома и отвозили с работы домой. В некоторых регионах такая практика уже есть», – отметил Михаил Кузнецов.

В докладе озвучены также результаты мониторинга по телефонным обращениям за медицинской помощью: «Ключевой показатель, который мы здесь видим – 18 % недозвонов – это данные операторов связи по 75 регионам. Очевидно, что система не рассчитана на те нагрузки, которые она выдерживает сейчас. По нашему мнению, необходимо снимать нагрузку с системы 03 и усиливать региональные и поликлинические колл-центры. В работе колл-центров сейчас задействовано 6236 волонтеров в 83 субъектах РФ. И есть еще ресурс для увеличения этого количества».

Кроме того, Кузнецов сообщил о привлечении 4,5 тыс. волонтеров в 60 регионах для оказания поддержки медикам в работе по приему пациентов. «Штабы #МыВместе развернуты во всех регионах. Их первоочередные задачи сейчас – помощь врачам и людям, заболевшим ковид-19», – подчеркнул Кузнецов.

Пресс-служба ОНФ.