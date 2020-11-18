Заведующей Шумерлинской сельской библиотекой Кадеевой Людмилой продолжается работа по сбору информации о Сурском рубеже. В начале ноября состоялась очередная встреча краеведа Пояндаева А.Н. с читателем Людмилой Селиверстовной Федяровой. Из воспоминаний, со слов ее бабушки Немцовой Варвары Ивановны (в девичестве Уфилина, 1906—1980), уроженки деревни Верхняя Кумашка Шумерлинского района, во время ВОВ в пятистенной деревянной избе по улице Куйбышева, д. № 38 находилась медсанчасть для расквартированных в деревне солдат. Дед Николай Тихонович до войны был фельдшером. Работал он в городе Шумерля в больнице. И жители деревни часто обращались к нему за помощью лечением. Так в скором времени в этом доме была организована медсанчасть.

Существующий деревянный дом был перестроен в 1961 году дочерью Немцовой Ниной Николаевной (1929—2016). Левая задняя половина в два окна из-за ветхости была снесена. Кровля из дубовой клепки (дощечки) перестелена шифером. Заново сложена русская печка. Крыша была коньковая.

Со слов бабушки здесь лечили солдат от разных болезней: от воспаления легких, от гриппа. Много солдат, которые в лесу копали окопы, строили блиндажи, получили обморожение конечностей. В эти ноябрьские и декабрьские дни 1941 года стояли трескучие морозы, было очень холодно. Медперсонал состоял из военных. У них был свой командир-офицер. Бабушка Варвара частенько говорила, как помогала им: в лачуге на очаге кипятила воду, стирала и развешивала вещи больных. В морозные дни на улице на веревках по всему двору висели застиранные бинты и марли. Топила печку. А дедушку Немцова Николая Тихоновича, когда началась Великая Отечественная война мобилизовали на военную службу.

Для справок: Немцов Николай Тихонович родился 12 декабря 1906 г. в деревне Шумерля Шумерлинского района Чувашской АССР. В Канаше выучился на фельдшера. До войны работал врачом в больнице города Шумерля в хирургическом отделении. В июне 1941 года мобилизован на войну. Воинское звание: старший лейтенант медслужбы. Служил в частях 31 стрелкового корпуса; 2 отдельный армейский трофейный батальон; 2 отдельный армейский батальон по сбору трофеев 3 гвардейской Армии. Награжден медалями «За боевые заслуги» (1942 год), «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». Служил до 10 июля 1953 г. Умер 1971 году в Волгоградской области. Было у него трое детей: Нина, Борис и Галина.

Источник: сайт администрации Шумерлинского района.