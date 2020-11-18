Предприятия Чувашии участвуют в конкурсе «Вкусы России» и могут попасть в бренд «Свое.Родное»

На первый национальный конкурс «Вкусы России», организованный Минсельхозом России, заявлено более 500 региональных брендов продуктов питания из 79 субъектов страны, в том числе и из Чувашии.

Из нашей республики было подано 4 заявки. Это продукция под брендом «цивильский пряник» (ООО «Пряник» Цивильского райпо), «чувашский шартан» (ООО «Ядринский мясокомбинат» Чувашпотребсоюза), «чувашский мед» (СППК «Мелилотус» Канашского района) и «козье молоко из Чувашии» (СППК «Деревенский дворик») Чебоксарского района.

По условиям конкурса участвовать в нем могут только малые и средние предприятия. Победители попадут в комплексную программу поддержки Минсельхоза России при участии Россельхозбанка. Региональные бренды-победители будут продвигаться с помощью экосистемы «Своё. Родное»

Завтра стартует народное голосование за полюбившиеся бренды продукции. Продлится оно до 2 декабря.

Напомним, ранее Глава Чувашии Олег Николаев встречался с Председателем Правления АО «Россельхозбанк» Борисом Листовым. Обсудили, в том числе, и возможность развития регионального бренда.

Источник: чувашинформ.рф.