Для предпринимателей Чувашии вскоре появятся дополнительные налоговые льготы

Законопроект, предусматривающий введение дополнительных налоговых льгот предпринимателям, парламентарии Чувашии приняли 17 ноября на сессии Госсовета республики.

Как отметил первый вице-премьер – министр финансов Чувашии Михаил Ноздряков, в документе учтены изменения федерального законодательства, поручения Главы Чувашии Олега Николаева, а также предложения, поступившие от предпринимательского сообщества.

Для субъектов малого и среднего предпринимательства, включенных в перечень пострадавших отраслей, предлагается пакет дополнительных мер поддержки в виде пониженных налоговых ставок по упрощенной системе налогообложения.

Проектом закона предлагается продлить «налоговые каникулы» для впервые зарегистрированных индивидуальных предпринимателей.

Также документ содержит предложения по введению долгосрочных мер поддержки.

Кроме того, законопроектом предлагается установить пониженные ставки по налогу на имущество организаций в отношении объектов недвижимости, налоговая база по которым исчисляется исходя из кадастровой стоимости.

В целом же на оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в бюджете Чувашии на 2020 год предусмотрено 1,4 млрд рублей, на трехлетний период (с 2021 по 2023 годы) – порядка 3 млрд рублей.

Ранее изменения в налоговом регулировании для бизнеса Чувашии на ближайшие несколько лет широко обсудили на заседании Координационного совета по развитию инвестиционной и предпринимательской активности, защите прав предпринимателей в Чувашской Республике.

Источник: чувашинформ.рф.

Фото: gs.cap.ru